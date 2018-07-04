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Полиция нашла исписавшего памятник Федору Черенкову фаната

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Столичная полиция задержала фаната, который исписал памятник Федору Черенкову около стадиона «Спартак». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«По факту нанесения надписи на памятник около стадиона «Спартак» полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом», — заявили в полиции.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».

3 июля перед началом матча 1/8 финала чемпионата мира Англия — Колумбия болельщики сборной Англии написали слово «England» на памятнике советскому футболисту. Позднее результат «трудов» фанатов стерли.

Памятник Черенкову бы установлен в 2015 году у трибуны D домашнего стадиона московского «Спартака». Игрок выступал за красно-белых в общей сложности 15 лет и является рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей. Футболист умер в октябре 2014 года. Причиной смерти стал отек мозга.

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Предыстория: Английские фанаты исписали памятник Федору Черенкову
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