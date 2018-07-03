Английские фанаты исписали памятник Федору Черенкову

Болельщики сборной Англии сделали надпись на памятнике советскому футболисту Федору Черенкову, который расположен у стадиона «Открытие Арена». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Надпись England появилась перед началом матча 1/8 финала Англия — Колумбия, в котором в настоящий момент счет 1:1, идет дополнительное время. Позднее надпись стерли, отмечает источник.

Памятник Черенкову бы установлен в 2015 году у трибуны D домашнего стадиона московского «Спартака». Игрок выступал за красно-белых в общей сложности 15 лет и является рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей. Футболист умер в октябре 2014 года. Причиной смерти стал отек мозга.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля. Матч Англия — Колумбия является последним на стадии 1/8 финала. Победитель сыграет с командой Швеции.

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