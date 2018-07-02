Фанат взбесил журналистку поцелуем в прямом эфире

Испанская журналистка Мария Гомес (Maria Gomez) взбесилась из-за неожиданного поцелуя, который она получила от футбольного фаната во время прямого эфира. Ролик опубликован на ее странице в Twitter.

Гомес освещала события в Москве сразу после победы сборной России в матче с испанской командой на чемпионате мира по футболу. Во время репортажа к девушке неожиданно подбежал прохожий, схватил ее за руку и поцеловал в щеку. Пока журналистка отходила от шока, мужчина, смеясь, убежал дальше, вызвав неподдельное раздражение репортера.

В комментарии к ролику Гомес написала, что произошедшее — довольно серьезный инцидент и что не видит в поступке фаната ничего смешного. «Объясните мне, где здесь шутка, пожалуйста. Я не вижу юмора, и мне кажется это ненормальным», — обратилась девушка к 40 тысячам подписчиков.

Многие пользователи поддержали репортера: ее пост собрал около 33 тысяч репостов и почти столько же лайков.

Ранее спортивная журналистка Джульет Гонсалес Теран также пережила поцелуй футбольного фаната в прямом эфире. Девушка не ожидала подобного внимания со стороны зрителей, однако невозмутимо продолжила трансляцию.

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