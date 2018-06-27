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Германия проиграла Южной Корее и вылетела с чемпионата мира

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Продолжение: Россияне нашли причину провала немцев на чемпионате мира

Сборная Германии проиграла команде Южной Кореи в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2018 и покинула турнир. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южнокорейцев. В параллельном матче группы F сборная Швеции обыграла мексиканцев (3:0), благодаря чему вышла в плей-офф мирового первенства с первого места. Шведы набрали шесть очков и опередили Мексику, набравшую такое же количество очков, но уступившую им по дополнительным показателям. Южнокорейцы и немцы заняли третье и четвертое места соответственно, набрав по 3 очка.

В 1/8 финала шведы встретятся с победителем группы E, а мексиканцы — с командой, занявшей второе место. В данный момент шансы на выход в плей-офф сохраняют три команды квартета E — Бразилия, Швейцария и Сербия. Заключительные матчи группы будут сыграны позднее 27 июня. В 21:00 по московскому времени Сербия встретится с Бразилией, а Швейцария — с Коста-Рикой.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

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