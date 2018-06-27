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Футболист сборной Англии перестал бояться Россию

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Дэнни Роуз

Защитник сборной Англии Дэнни Роуз заявил, что изменил свое отношение к России и теперь готов привезти семью на чемпионат мира-2018. Об этом сообщает Guardian.

«Я хорошо отнесусь к приезду своей семьи. У нас есть дни, когда члены семей могут приехать в наш отель или мы можем отправиться к ним. Немногие из нас находятся здесь без семей, нам особо нечем занять себя. Я не заметил предвзятого отношения к людям других национальностей в России», — заявил Роуз. Он также отметил, что не ожидал такого гостеприимства русских людей и высокого уровня организации мирового первенства.

Сборная Англии обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира. За первое место в группе англичане поспорят с бельгийцами 28 июня. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Также в квартете выступают команды Панамы и Туниса, которые потеряли шансы на выход в плей-офф.

Перед стартом мундиаля англичанин говорил, что не позволит своей семье приехать в Россию, потому что боится расистских оскорблений в адрес родных.

Чемпионат мира-2018 завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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