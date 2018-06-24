Англичане забили шесть мячей в ворота Панамы и вышли в плей-офф ЧМ

Сборная Англии разгромила команду Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 24 июня, в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 6:1. Голами в составе победителей отметились защитник Джон Стоунс (8-я и 40-я минуты), полузащитник Джесси Лингард (36-я) и нападающий Харри Кейн (22-я, 45-я и 62-я), причем первые два мяча он забил с пенальти.

На 78-й минуте защитник Панамы Филипе Балой отметился первым в истории сборной голом на чемпионатах мира.

Англичане лидируют в группе G, набрав шесть очков. Они, как и сборная Бельгии, обеспечили себе право на участие в 1/8 финала. Панамцы проиграли во втором матче подряд. Также в квартете выступает Тунис.

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