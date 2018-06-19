В Великобритании матч с Тунисом обошел по популярности королевскую свадьбу

Матч Англии и Туниса посмотрело больше британцев, чем свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Об этом в Twitter сообщил журналист BBC Дэн Уолкер.

За игрой «трех львов» на канале BBC1 наблюдало 18,3 миллиона человек. По этому показателю встреча обошла трансляцию свадьбы принца Гарри и бывшей актрисы и фотомодели Меган Маркл. За процедурой бракосочетания в прямом эфире следило 18 миллионов британцев.

Во время матча также был зафиксирован рекорд посещаемости стадиона «Волгоград-Арена». Посмотреть игру пришли 41 064 зрителя. Предыдущий рекорд (40 373 болельщика) был установлен на стадионе 9 мая, когда в финале Кубка России играли «Тосно» и «Авангард».

Матч Англия — Тунис состоялся в Волгограде 18 июня и завершился победой англичан (2:1). Дубль оформил нападающий Харри Кейн. В рамках группового этапа чемпионата мира сборная Англии встретится также с Бельгией и Панамой.

Чемпионат мира-2018 завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!