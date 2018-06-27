Россияне нашли причину провала немцев на чемпионате мира

В сети бурно отреагировали на проигрыш сборной Германии команде Южной Кореи на чемпионате мира по футболу. Многие пользователи не ожидали, что действующие чемпионы мира проиграют команде, которую считали слабее, и покинут по итогам группового этапа.
В Twitter проходящий в России турнир нарекли «чемпионатом неожиданностей».
Так на проигрыш Германии отреагировало бразильское подразделение Fox News.
Пользователи попытались найти причину поражения немецкой сборной от корейцев и предположили, что иного исхода быть не могло, потому что «немцы по традиции отступают из России».
Сборная Германии потерпела поражение от Южной Кореи в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2018 и покинула турнир. Встреча завершилась со счетом 2:0.
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