Россияне нашли причину провала немцев на чемпионате мира

В сети бурно отреагировали на проигрыш сборной Германии команде Южной Кореи на чемпионате мира по футболу. Многие пользователи не ожидали, что действующие чемпионы мира проиграют команде, которую считали слабее, и покинут по итогам группового этапа.

В Twitter проходящий в России турнир нарекли «чемпионатом неожиданностей».

— Not my division (@AlphaDog2000) 27 июня 2018, 16:01

Так на проигрыш Германии отреагировало бразильское подразделение Fox News.

— FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 27 июня 2018, 15:52

Пользователи попытались найти причину поражения немецкой сборной от корейцев и предположили, что иного исхода быть не могло, потому что «немцы по традиции отступают из России».

Сборная Германии потерпела поражение от Южной Кореи в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2018 и покинула турнир. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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