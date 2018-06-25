«Самая красивая болельщица России» объяснила происхождение порно с ее участием

Россиянка Наталья Немчинова, признанная «самой красивой болельщицей» страны, опровергла связанные с ней слухи о съемках в порнофильмах. Она рассказала о своей жизни в интервью изданию «Московский комсомолец».

Болельщица заявила, что никогда не снималась в порнографических фильмах, а также назвала ложью все домыслы относительно ее карьеры в подобном кино. Однако Немчинова не стала отрицать, что найденные на просторах сети откровенные фотографии принадлежат ей: ранее она подрабатывала моделью.

По словам девушки, интимные снимки публиковал ее бывший парень. «Пять лет назад у меня был молодой человек. Мы расстались. Он начал мстить. Скинул одно видео в интернет, и с тех пор пошло-поехало, как снежный ком. Вот тогда он и выложил все мои снимки», — рассказала болельщица.

Впервые на откровенные фото и видео обратили внимание еще на чемпионате Европы 2016 года, однако на тот момент история не получила такую широкую огласку. Девушка неоднократно пыталась удалить снимки, обращаясь к администрации некоторых ресурсов, однако эти действия не помогли. «Удалось закрыть некоторые группы, где распространили мои карточки, но удалить фотографии везде не получилось. Мне объяснили, даже если на одном ресурсе их удалят, то фотографии потом все равно где-то всплывут», — говорит жертва порномести.

Во время интервью болельщица вспомнила и про историю с Первым каналом. Девушка посмеялась над тем, что ее фотографии удалили с сайта телеканала и заявила, что спокойно относится к таким вещам.

Немчинова также поведала, что у нее есть высшее гуманитарное образование, а работает она сейчас в фитнес-клубе.

Ранее пользователи сети обратили внимание на российскую болельщицу в белой майке и кокошнике, которая находилась на трибуне стадиона во время очередного матча. Девушка настолько запомнилась зрителям, что ее изображение появилось на официальном сайте Первого канала, а зарубежные СМИ называли ее «самой красивой болельщицей». Однако позднее юзеры нашли в интернете информацию о том, что Немчинова снимается в порнофильмах, после чего руководство телеканала приняло решение удалить фотографию болельщицы.

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