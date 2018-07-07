Англия впервые за 28 лет пробилась в полуфинал чемпионата мира

Сборная Англии обыграла команду Швеции со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 30-й минуте защитник англичан Гарри Магуайр открыл счет в матче, замкнув подачу с углового. На 58-й минуте Деле Алли удвоил преимущество англичан.

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Победа позволила англичанам попасть в полуфинал чемпионата мира впервые за 28 лет (последний раз это удавалось на ЧМ-1990). Соперником сборной по полуфиналу станет победитель пары Россия-Хорватия, который состоится 7 июля и начнется в 21:00 по московскому времени. Сам полуфинал пройдет 11 июля в Москве и начнется в 21:00 по московскому времени.

В 1/8 финала мундиаля англичане обыграли сборную Колумбии в серии пенальти со счетом 4:3. Швеция в свою очередь переиграла швейцарскую команду в основное время матча со счетом 1:0.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России. Финал турнира пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 15 июля.

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