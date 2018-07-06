Футболист сборной Англии пожаловался на колумбийцев

Защитник сборной Англии Джон Стоунс обвинил в грязной игре команду Колумбии, с которой англичане встречались в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Его слова приводит The Mirror.

«Матч был очень тяжелым. Колумбийцы — это самая грязная команда, с которой мы встречались. Соперник вел себя грубо даже с арбитрами. Такой игры я не видел еще ни у кого», — заявил Стоунс. Он добавил, что особенно возмутило англичан поведение колумбийцев во время исполнения нападающим сборной Англии Харри Кейном пенальти на 57-й минуте матча.

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Ранее журналисты издания обратили внимание на то, что защитник южноамериканцев Хоан Мохика пытался расковырять бутсой одиннадцатиметровую отметку, пока колумбийцы оспаривали решение арбитра по назначению пенальти в их ворота. Действия футболиста назвали грязным приемом.

3 июля сборная Англии по пенальти обыграла колумбийцев со счетом 4:3. Основное время закончилось со счетом 1:1, в двух дополнительных таймах победитель выявлен не был.

В четвертьфинале англичане встретятся со шведами. Матч состоится 7 июля и начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 продлится до 15 июля.

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