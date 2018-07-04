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Колумбийца уличили в грязном приеме в матче против сборной Англии

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Хоан Мохика

Защитник сборной Колумбии Хоан Мохика пытался саботировать выполнение пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Англии. Об этом сообщает The Mirror.

Журналисты обратили внимание на то, что, пока колумбийцы оспаривали решение арбитра по назначению пенальти, Мохика пытался расковырять бутсой 11-метровую отметку, делая этот участок газона неровным. Действия футболиста журналисты назвали «грязным приемом». Несмотря на усилия колумбийца, Кейн успешно реализовал пенальти на 57-й минуте матча.

3 июля сборная Англии переиграла колумбийцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Команда Гарета Саутгейта пробилась в 1/4 финала турнира, где 7 июля сыграет со шведами. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал турнира пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

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