Газета восславила сборную Колумбии «кокаиновой» обложкой

Британская газета The Sun поместила на передовицу неоднозначный заголовок, посвященный атрибутам Колумбии. Жители латиноамериканской страны усмотрели в нем подозрительное созвучие с наркотическим веществом. Об этом сообщает The Guardian.

На первой странице таблоида был отпечатан анонс игры между сборными Англии и Колумбии в рамках чемпионата мира по футболу. «Три льва встретятся с нацией, подарившей миру Шакиру, великолепный кофе и, эмм, другие вещи, скажем так… ВПЕРЕД, КЕЙН!» — эта подпись сопровождает портрет капитана английской команды Гарри Кейна.

В призыве к нападающему колумбийские СМИ усмотрели отсылку к кокаину. Посол Колумбии в Великобритании Нестор Осорио-Лондоньо (Nestor Osorio-Londono) заявил, что действительно важные вещи сегодня — это уважение, честная игра и радость от нее, а не подобные конфликты. «Очень грустно, что они используют такое ​​праздничное и дружеское событие, как чемпионат мира, чтобы сделать страну мишенью, чтобы стигматизировать ее с помощью совершенно несвязанной проблемы», — заявил посол.

Матч между сборными Англии и Колумбии пройдет вечером 3 июля в Москве. Победитель игры встретится с командой Швеции в 1/4 финала чемпионата мира.

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