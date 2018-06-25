Британский журналист познал вкус вареных яиц в российском поезде и подобрел

Спортивный журналист The New York Times Рори Смит (Rory Smith) не взял с собой в дорогу еды в суточную поездку из Екатеринбурга в Самару. О небывалой щедрости соседей по купе, кормивших его, он рассказал в личном Twitter-аккаунте.

Длительное путешествие Смит описал в треде, состоящем из более чем десяти твитов. Сначала он был настроен позитивно: «Это мой дом на следующие 24 часа. Екатеринбург — Самара. Оказывается, это поезд до Анапы, черноморского курорта, поэтому от него есть ощущение полета из Манчестера в Фуэртевентуру», — писал он, сопроводив публикацию фотографией.

Однако репортера не устроили соседи по купе, которые поедали вареные яйца и маринованные огурцы: «Этот запах… никуда не девается», — злился Смит. Однако затем попутчики заметили, что у британца нет с собой ничего, кроме вафель, и стали предлагать ему фрукты, колбасу, хлеб и овощи.

Журналист понадеялся на питание в вагоне-ресторане, однако у него не оказалось с собой наличных денег. В итоге сердобольная соседка по купе не только накормила его, но и дала с собой перекус. Смит пытался сказать ей через переводчик Google, что ему не нужна еда: «Все было нормально, но она проигнорировала меня и положила еду прямо мне в сумку», — заключил он.

В финале репортер заметил, что такое вряд ли случилось бы с ним в британском транспорте, и поблагодарил попутчиков. Подписчики восприняли эту историю с восторгом. «Я люблю поезда на территории бывшего СССР. Удостоверьтесь, что вы успели купить копченую рыбу во время остановки поезда!» — прокомментировал футбольный болельщик из Польши Кристофер Лэш (Christopher Lash). «Ты как персонаж рассказа Чехова!» — восхитился коллега Смита по The New York Times Марк Трейси (Marc Tracy).

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