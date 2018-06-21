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Зарубежные журналисты расхвалили Россию за дешевое пиво

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Несколько англоязычных СМИ назвали Россию чудесным местом для проведения чемпионата мира. О разрушении своих стереотипов рассказали журналисты британского издания The Guardian и американской газеты The Washington Post.

Редакция The Guardian опубликовала большую статью под названием «Десять вещей, которые мы узнали после первой части игр чемпионата мира». Основной пункт гласит: «Россия может стать отличным местом проведения мундиаля». Сотрудник газеты Шон Уокер (Shaun Walker) выразил уверенность, что множество гостей мирового первенства покинут страну-хозяйку турнира с наилучшими воспоминаниями и изменившимся мнением о России. Среди особенностей футбольной атмосферы журналисты упомянули дешевое пиво и теплые солнечные лучи, которые «не мешают» созданию атмосферы карнавала на улицах.

Обозреватель The Washington Post Стивен Гофф (Steven Goff) в колонке «Каково на самом деле в России? Во время чемпионата мира живее, чем я ожидал» описывает Москву как «полное жизни сердце футбольной жизни». По признанию Гоффа, он ожидал серую и недружелюбную местность, полную мрака и населенную тенями.

Однако он выяснил, что столица России практически ничем не отличается от других европейских городов (лишь с некоторыми вкраплениями советской эпохи). Репортера поразили изобилие кафе и ресторанов, общедоступный скоростной интернет и богато украшенный метрополитен.

«Поездки стоят одинаково, независимо от расстояния (меньше доллара). Под землей есть беспроводная сеть, а в новых составах есть USB-розетки (вы слышите, WMATA?)», — пишет журналист (WMATA — транспортное управление вашингтонской агломерации — прим. «Ленты.ру»).

В то же время Гофф нашел две проблемы: дороговизна жилья и небольшая распространенность английского языка среди горожан.

Колумнист британского издания Daily Mail Роберт Хардман (Robert Hardman) высказывал иное мнение. В день открытия чемпионата мира он опубликовал критический материал, где назвал турнир безвкусным цирком. Также журналист поставил спортивное мероприятие в России в один ряд с Олимпийскими играми 1936 года, проводившимися в Берлине при Третьем рейхе.

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