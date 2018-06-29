Газета поместила на обложку убитых журналистов на утро после расстрела

Сотрудники американского издания Capital Gazette, редакция которой подверглась нападению неизвестного стрелка, выпустила новый номер уже на следующий день. Об этом сообщается на странице газеты в Twitter.

На первой полосе появилась новость о нападении на редакцию издания. Сверху размещены фотографии и имена пятерых убитых сотрудников, а ниже — вся известная информация о произошедшем.

О намерении выпустить газету на следующий же день после инцидента сообщил один из журналистов Capital Gazette Чейз Кук (Chase Cook), который публиковал на своей странице все новости с места событий. «Я могу вам заявить: мы выпустим эту чертову газету завтра», — написал Кук.

28 июня в редакции одной из старейших американских газет Capital Gazette произошла стрельба, унесшая жизни пяти сотрудников. Неизвестный мужчина выстрелил в стеклянную дверь офиса и расстрелял сотрудников. Полицейские задержали подозреваемого, а в здании провели обыск.

По данным NBC News, стрелком мог оказаться 38-летний Джеррод Рамос, который в прошлом судился с газетой из-за статьи об уголовном деле и проиграл.

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