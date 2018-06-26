Стрельба по студентам в Ингушетии попала на видео

Стрельба по студентам возле колледжа в Назрани попала на камеры видеонаблюдения. Кадры видео во вторник, 26 июня, публикует РЕН ТВ. На них видно, как злоумышленник нападает на людей на улице, производит несколько выстрелов, после чего скрывается с места преступления.

По данным МВД Ингушетии, в результате нападения пострадали двое студентов — в возрасте 19 и 21 года. Молодые люди получили медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. Полиция ведет поиски преступника, устанавливается его личность и местонахождение.

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