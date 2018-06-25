Студенты устроили стрельбу в колледже Назрани

Два человека получили ранения в результате стрельбы в колледже в Назрани (Республика Ингушетия). Об этом в понедельник, 25 июня, источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС.

По предварительной информации, стрельбу устроили двое молодых людей, 17 и 18 лет. Они оба доставлены в больницу с ранениями. Угрозы их жизням нет.

22 июня камеры видеонаблюдения зафиксировали массовую драку со стрельбой, которая произошла в Махачкале (Республика Дагестан).

Один из участников конфликта был смертельно ранен двумя выстрелами из травматического пистолета и скончался в больнице. По предварительным данным, оппоненты не могли поделить территории, с которых вывозится мусор.

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