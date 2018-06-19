Россиянин выстрелил в следователя во время обыска и покончил с собой

В Петербурге мужчина во время обыска выстрелил в следователя, забаррикадировался в квартире и покончил с собой, передает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на Наличной улице в доме 35. Полицейские оцепили двор, эвакуировали жильцов соседних квартир. О стрелке известно, что он подозревался в убийстве и изготовлении боевого оружия.

Стрельбу из карабина он начал внезапно, когда обыск уже закончился. Перед этим ему позвонила супруга и сообщила, что на даче что-то нашли. Мужчина, выстрелив, приказал силовикам выйти. В результате стрельбы никто из них не пострадал. Но огнестрельное ранение получил сосед, он в тяжелом состоянии госпитализирован.

Когда начался штурм квартиры, хозяин покончил с собой. Опубликовано видео того, как тело стрелка выносят на улицу.

112 / Telegram

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