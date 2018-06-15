В Новокузнецке мужчина застрелил жену и покончил с собой

В Новокузнецке 46-летний мужчина застрелил бывшую жену и заперся в офисе. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщил Следственный комитет России в ТамТам-канале

Подозреваемый около полудня по местному времени пришел к офису, где работала его бывшая супруга. Встретив женщину на улице, он выстрелил в нее из ружья. Потерпевшая скончалась. После этого мужчина зашел в офис, где совершил суицид.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, осматривается место происшествия.

По данным Telegram-канала 112, стрелком оказался Юрий Калачев 1972 года рождения. Пострадавшая — Анна Цап, предприниматель, совладелец нескольких компаний Кемеровской области, в шести числилась генеральным директором. Как отмечает канал, «накануне в семье произошел конфликт, утром наступила развязка».

Сообщалось, что мужчина украл ружье. После убийства женщины он забаррикадировался в офисе. Первоначально полиция опасалась, что стрелок удерживает в помещении заложников, но эта информация не подтвердилась. По словам очевидцев, группа захвата СОБР среагировала на выстрелы внутри и ворвалась в помещение, где и обнаружила тело мужчины.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Hue.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!