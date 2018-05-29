Захватившего заложников москвича обвинили в убийстве с особой жестокостью

Следователи предъявили обвинение 57-летнему москвичу, захватившему семью и убившего одного из заложников. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления СК Юлия Иванова во вторник, 29 мая.

Мужчине вменяется убийство, совершенное с особой жестокостью, и захват заложников.

Во вторник, 29 мая, с разрешения врачей следователи допросили злоумышленника в больнице, он признал вину. Мужчина пояснил, что удержание семьи и убийство совершил на почве личных неприязненных отношений, возникших в период проживания с ними в одной квартире, отметили в СК. Сын злоумышленника продал половину квартиры, после чего на ней поселились посторонние «аморально-социального поведения». У мужчины возникали конфликты с соседями.

На допросе москвич признался, что давно задумал преступление, рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

«Соседи постоянно пили. У него было официально зарегистрированное полуавтоматическое охотничье ружье "Сайга" 20-го калибра. Он отпилил у него ствол, чтобы после убийства соседей совершить суицид. В тот день он напился и накачался какими-то таблетками. Именно из-за них не смог покончить с собой, потому что ничего не соображал. Он был госпитализирован с сильнейшим отравлением, ранения-то у него легкие», — сказал собеседник.

Сейчас обвиняемый переведен в отделение острых отравлений. После выписки из больницы следствие планирует ходатайствовать о его аресте, добавил собеседник издания.

Вечером 24 мая в квартире по улице Молостовых вооруженный москвич захватил в заложники семью из трех человек, проживавшую в соседней комнате. Мужчина застрелил главу семейства. При силовой поддержке сотрудников правоохранительных органов супруга потерпевшего и малолетний ребенок были освобождены. Захватчика с телесными повреждениями госпитализировали.

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