Один из захваченных в Москве заложников погиб

Один из заложников, захваченных вооруженным мужчиной на востоке Москвы, погиб от огнестрельного ранения. Об этом в четверг, 24 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Двое других заложников — женщина с ребенком — пострадали несильно. Сам захватчик получил ранения, он госпитализирован. Telegram-канал «112» уточняет, что он ранил себя ножом в шею.

На месте работает полиция. Выясняются обстоятельства произошедшего.

О захвате заложников сообщалось ранее в четверг. По предварительным данным, злоумышленник поссорился со своими соседями, с которыми проживал в одной квартире. Речь идет о семье из трех человек — мужчине, женщине и ребенке.

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