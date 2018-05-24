Вооруженный мужчина захватил заложников в Москве

Вооруженный мужчина захватил в заложники семью из трех человек на востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил в четверг, 24 мая, источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сын злоумышленника ранее продал половину квартиры, после чего на ней поселились посторонние «аморально-социального поведения». У мужчины возникали конфликты с соседями, они вывели его из себя, поэтому он захватил их и потребовал от полиции разобраться в ситуации.

Источник отметил, что стрельбы, о которой ранее сообщали в СМИ, не было. Раненых тоже нет.

Как сообщает Telegram-канал «112», что полиция задержала захватчика — он сдался.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!