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Вооруженный мужчина захватил заложников в Москве

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Продолжение: Один из захваченных в Москве заложников погиб

Вооруженный мужчина захватил в заложники семью из трех человек на востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил в четверг, 24 мая, источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сын злоумышленника ранее продал половину квартиры, после чего на ней поселились посторонние «аморально-социального поведения». У мужчины возникали конфликты с соседями, они вывели его из себя, поэтому он захватил их и потребовал от полиции разобраться в ситуации.

Источник отметил, что стрельбы, о которой ранее сообщали в СМИ, не было. Раненых тоже нет.

Как сообщает Telegram-канал «112», что полиция задержала захватчика — он сдался.

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