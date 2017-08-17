СМИ сообщили о захвате заложников в ресторане Барселоны

Водитель фургона, который наехал на пешеходов в Барселоне, забаррикадировался в турецком ресторане, взяв заложников. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает издание El Periodico со ссылкой на TV-3.

Ранее Reuters информировал о двух вооруженных людях, ворвавшихся в заведение после того, как автомобиль въехал в толпу людей на пешеходной улице.

Согласно появившимся данным, в результате действий водителя автомобиля погибли по меньше мере два человека, порядка 20 пострадали. Сам он скрылся с места происшествия.

Район оцеплен, станции метро и магазины закрыты.

В Ростуризме РИА Новости рассказали, что в настоящий момент выясняется, есть ли среди пострадавших россияне. «Безусловно, сейчас разгар сезона, и Барселона является одним из привлекательных мест для российских туристов. Но сколько их точно — надо узнавать», — отметила советник главы ведомства Светлана Сергеева.

Полиция Испании признала наезд на пешеходов терактом.