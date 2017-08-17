Очевидец рассказал о брошенных на месте теракта в Барселоне россиянах

Российский турист, находившийся на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне, рассказал журналистам о случившемся. Его слова в четверг, 17 августа, передает РИА Новости.

Александр Киселев сообщил, что был в центре каталонской столицы в составе организованной группы путешественников, он и его жена находились в одном квартале от места происшествия. «После прогулки стояли на углу улицы. И вдруг увидели бегущую на нас толпу. Мы тоже побежали. Пока бежали, слышал, что на испанском кричали что-то похожее на русское "теракт"», — сообщил он. Туристы сначала приняли это за шутку, однако увидели машины экстренных служб и поняли серьезность происходящего.

«Вначале была паника, не знали, куда бежать. Всю группу разбросало по площади. Потом быстро приехал наш автобус, мы запрыгнули в него и уехали из центра. Сначала было замешательство, сейчас шок», — поделился Киселев. Он добавил, что двое членов группы находились в кафе, и их не выпустили оттуда по соображениям безопасности. «Нам пришлось уехать без них. На данный момент они на такси добираются в безопасное место», — добавил он.

Сотрудники Ростуризма сообщили агентству «Москва», что в данный момент выясняют, есть ли россияне среди пострадавших.

Микроавтобус въехал в толпу пешеходов на улице Рамбла. В результате атаки погибли как минимум два человека, пострадали около 20. Полиция признала случившееся терактом.

Позже появилась информация о двух вооруженных людях, которые ворвались в ресторан в центре города.