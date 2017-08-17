Двое вооруженных людей ворвались в бар в Барселоне

Двое вооруженных мужчин ворвались в бар в Барселоне после того, как фургон наехал на толпу людей на пешеходной улице. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Других деталей пока нет.

Согласно появившейся ранее информации, в результате действий водителя автомобиля пострадали порядка 20 человек. Сам он скрылся с места происшествия.

Район оцеплен, метро и магазины закрыты, сообщает РИА Новости.

В Ростуризме агентству рассказали, что находятся на связи с ситуационным центром МИД России в связи с инцидентом в Барселоне. В настоящий момент выясняется, есть ли среди пострадавших россияне.

«Безусловно, сейчас разгар сезона, и Барселона является одним из привлекательных мест для российских туристов. Но сколько их точно — надо узнавать», — отметила советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.