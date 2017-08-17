Два человека погибли при наезде микроавтобуса на пешеходов в Барселоне

По меньше мере два человека погибли при наезде микроавтобуса на пешеходов в центре Барселоны. Об этом сообщает в четверг, 17 августа, The Telegraph.

По информации издания, еще несколько человек пострадали. Сообщается, что фургон заехал на пешеходный бульвар Рамбла в одной из самых популярных у туристов частей города.

Как передает Reuters, полиция пока официально не подтверждает информацию о жертвах.

Ранее сообщалось, что в результате действий водителя автомобиля пострадали порядка 20 человек. Сам он скрылся с места происшествия.

Также появилась информация, что после произошедшего двое вооруженных мужчин ворвались в один из ресторанов города.