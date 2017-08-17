Наезд на пешеходов в Барселоне назвали терактом

Полиция Испании признала наезд на пешеходов на оживленной туристической улице Рамбла в центре Барселоны терактом. Об этом сообщает La Vanguardia.

В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, около 20 получили ранения. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Владельцам кафе и магазинов приказано закрыть торговые точки. В целях безопасности в районе происшествия перестали работать станции метро.

El Pais сообщает, что водитель фургона скрылся с места происшествия. Полицейские принимают меры к его поискам и задержанию.

По данным Reuters, после наезда двое вооруженных мужчин ворвались в один из расположенных неподалеку ресторанов.