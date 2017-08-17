Установлена личность одного из причастных к теракту в Барселоне. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает газета El Pais в Twitter.

Это мужчина по имени Дрисс Укабир (Driss Oukabir). Публикуется также его фото.

На имя Укабира был арендован задействованный в теракте фургон. Полиция полагает, что этот же мужчина находился за рулем транспортного средства во время атаки, однако эта информация пока не подтверждена.

Издание La Vanguardia уточняет, что стражи порядка также обнаружили второй микроавтобус, который предполагалось использовать, чтобы скрыться. Его нашли около придорожного кафе в городе Вик (пригород Барселоны).

17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны микроавтобус наехал на пешеходов. В результате ЧП, по данным источников, погибли 13 человек. Официально подтверждена одна смерть. Также сообщается о 32 получивших ранения.

Водитель транспортного средства сбежал. По некоторым данным, он скрылся в расположенном неподалеку ресторане турецкой кухни и удерживает его посетителей в качестве заложников.