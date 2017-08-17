ЦРУ предупредило о возможности теракта в Барселоне за два месяца

Американская разведка предупреждала полицию испанской Каталонии о том, что Барселона может стать мишенью для теракта. Об этом в четверг, 17 августа, сообщила газета El Periodico.

Издание пишет, что предупреждение поступило из ЦРУ два месяца назад. В нем назывался не только город, но и улица, на которой может произойти атака. Происхождение информации газетой не уточняется.

Среди факторов, делающих Барселону удобной мишенью для террористов, упоминается плохая оснащенность и подготовка местных офицеров, а также популярность города среди туристов: экстремисты предпочитают устраивать атаки там, где они вызовут наибольший резонанс. Кроме того, играет роль и то, что территория современной Каталонии ранее входила в состав географического образования Аль Андалус, населенного мусульманами в Средние века.

17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны микроавтобус наехал на пешеходов. В результате ЧП, по данным источников, погибли 13 человек. Официально полиция подтвердила лишь одну жертву, также сообщается о 32 получивших ранения, 10 из них пострадали серьезно.

Водитель транспортного средства сбежал. По некоторым данным, он скрылся в расположенном неподалеку ресторане турецкой кухни и удерживает его посетителей в качестве заложников.