Появилось видео с места наезда на пешеходов в Барселоне

В сети опубликовали видео с места наезда микроавтобуса на людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны. Его разместил на своей странице в Twitter RTVI.

На кадрах видны как минимум пять человек, лежащих на земле. Предположительно, один из них — ребенок.

Ранее СМИ сообщили как минимум о двух погибших и примерно 20 пострадавших. Произошедшее признали терактом.

Водитель фургона скрылся с места происшествия. Позднее стало известно, что два вооруженных человека ворвались в бар в центре города. По некоторым данным, они причастны к наезду на людей.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Владельцам кафе и магазинов приказано закрыть торговые точки. В целях безопасности в районе происшествия перестали работать станции метро.