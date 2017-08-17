Число жертв наезда на пешеходов в Испании возросло до 13

До 13 возросло число погибших в результате наезда фургона на людей на популярной пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны. Об этом сообщается в четверг, 17 августа, на сайте радиостанции Cadena Ser со ссылкой на источник в каталонской полиции.

До этого в правоохранительных органах подтвердили наличие жертв, однако их число не называлось. СМИ сообщали о двух погибших и примерно 20 пострадавших.

В сети появилось видео с места ЧП. Оно оцеплено, закрыты ближайшие станции метро. Жителей и гостей города просят не посещать район, в котором был совершен наезд.

Инцидент квалифицировали как теракт. В настоящее время идет поиск водителя белого фургона, который скрылся с места. По ряду данных, он забаррикадировался в турецком ресторане, взяв заложников.

По данным El Periodico, вероятным устроителем теракта мог быть мужчина ростом примерно 170 сантиметров, одетый в белую рубашку с синими полосами. Отмечается, что полиция также разыскивает еще один фургон, который мог быть арендован злоумышленником для того, чтобы скрыться.