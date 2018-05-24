Появилось видео с места захвата заложников в Москве

Очевидец снял на камеру двор дома в Москве, в котором вооруженный мужчина захватил в заложники семью из трех человек. Видео публикует в четверг, 24 мая, Telegram-канал HuePub.
Еще одну запись, на которой видно, как пострадавших посадили в карету скорой помощи, разместил Telegram-канал «112».
В результате инцидента глава семейства погиб от огнестрельного ранения. Его жена и ребенок получили незначительные травмы. Сам захватчик, передают СМИ, ранил себя ножом. Его отвезли в больницу.
По предварительным данным, мужчина поссорился с соседями, с которыми делил одну квартиру.
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