Россиянин застрелил закрывшего собой мать юношу и отправился в колонию

Жителя Ростовской области, застрелившего несовершеннолетнего сына своей сожительницы, приговорили к длительному сроку в колонии особого режима. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Галина Гагалаева.

«Как установлено, в 2015 году 42-летний Анатолий Лелекин приобрел нелегальное охотничье ружье, а затем изготовил из него обрез. Он хранил его в доме своей гражданской жены в станице Краснодонецкая Белокалитвинского района. 27 ноября 2016 года около 21:00 Лелекин, будучи пьяным, затеял ссору с супругой, в ходе которой достал оружие и стал им угрожать. За мать вступился ее 17-летний сын, он даже в какой-то момент закрыл женщину грудью — и именно в эту секунду Лелекин выстрелил. Молодой человек получил ранение, был доставлен в больницу, где скончался», — рассказала Гагалаева.

Мужчина попытался скрыться с места происшествия — он на мотоцикле уехал из станицы, но через несколько часов был задержан полицейскими. Обвиняемый признал вину, однако заявил, что произошедшее — несчастный случай. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.

В результате мужчину признали виновным в убийстве несовершеннолетнего, угрозе убийством женщине, незаконном хранении оружия и незаконном изготовлении оружия. По совокупности он приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии особого режима, а также к 2 годам ограничения свободы.

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