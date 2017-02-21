Застреливший инструктора подросток оказался сторонником «Правого сектора»

Застреливший инструктора и позже покончивший с собой подросток разделял взгляды запрещенной в России украинской экстремистской организации «Правый сектор». Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, близкий к следствию.

По его словам, правоохранители собрали информацию, свидетельствующую о том, что молодой человек увлекался также идеями других радикальных националистических группировок. Следствие устанавливает связь этих обстоятельств с убийством инструктора ДОСААФ и дальнейшим самоубийством.

20 февраля несовершеннолетний посетитель стрелкового клуба в Измайловском проезде ранил из пистолета инструктора и скрылся. Через несколько часов тело подростка было обнаружено на железнодорожных путях Московского центрального кольца у станции «Соколиная гора».

21 февраля раненный школьником инструктор скончался в больнице.

