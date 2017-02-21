В больнице Москвы умер раненный подростком инструктор стрелкового клуба

В столичной больнице от полученных ранений скончался 29-летний инструктор стрелкового клуба, в которого стрелял 15-летний подросток. Об этом говорится в сообщении московского управления Следственного комитета России (СКР), поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 февраля.

Следователи устанавливают мотив совершенного преступления.

Ранее 21 февраля тело несовершеннолетнего было обнаружено на железнодорожных путях в районе Соколиной Горы. По предварительным данным, выстреливший в инструктора подросток совершил самоубийство.

Материалы по теме Пушки детям не игрушка Как не допустить повторения псковской трагедии

Вечером 20 февраля посетитель стрелкового клуба в Измайловском проезде ранил инструктора из пистолета, а затем скрылся. По данным источника «Ленты.ру», подросток бросился под поезд на станции Соколиная Гора Московского центрального кольца.

«Подросток во время занятия по стрельбе совершил выстрел в мишень, после чего целенаправленно произвел выстрелы в инструктора», — сообщили в столичном главке СКР.

По данному инциденту было возбуждено дело по двум статьям УК РФ с формулировкой «Покушение на убийство».