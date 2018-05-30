Захвативший заложников в Москве художник пошел за решетку с легкой душой

Преображенский суд Москвы арестовал до 24 июля жителя столицы Александра Борового, захватившего семью в заложники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде в среду, 30 мая. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия.

Следственный комитет опубликовал в мессенджере «ТамТам» видео с судебного заседания, в котором обвиняемый объясняет мотив преступления.

«Это черные риелторы, они творят что хотят. Они занимаются НЛП. У них несколько методов воздействия: первое — это, конечно, алкоголизм — когда они спаивают и вывозят. Я непьющий», — сказал Боровой журналистам.

Он также заявил, что не жалеет о содеянном, передает «Вести.ru». «Мне легко на душе. Я защитил себя от черных риелторов. Никто больше мне не помог», — сказал Боровой и добавил, что по восемь раз в год жаловался на своих соседей в полицию. Речь идет о деятельности «профессиональных соседей», отмечает издание. Купив маленькую долю в квартире, черные риелторы заселяют в нее «специалистов» по созданию невыносимых условий жизни, после чего жертва либо дешево продает свою долю черным риелторам, либо втридорога выкупает ее у них.

«Александру создали невыносимые условия», — настаивает его адвокат Сергей Елисеев. Соседи разобрали кухню, чтобы ему негде было готовить себе еду, а когда он приспособился пользоваться в комнате электроплиткой, то убрали все розетки.

57-летний художник Боровой признал вину в убийстве и захвате заложников. Представитель московского главка МВД Юрий Титов заявил, что факты его обращения в полицию документально не подтверждаются, а доля в его квартире была продана без нарушения закона.

29 мая сообщалось, что Боровой давно задумал преступление и намеревался после расправы над соседями покончить с собой. Его сын ранее продал долю в квартире и там поселилась семья из трех человек: супруги и ребенок.

Вечером 24 мая в квартире по улице Молостовых вооруженный москвич захватил заложников. Он застрелил главу семейства. При силовой поддержке сотрудников правоохранительных органов супруга потерпевшего и малолетний ребенок были освобождены.