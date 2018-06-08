В Челябинске задержали обстрелявшего гимназию

В Челябинске задержали местного жителя, обстрелявшего окна гимназии из пневматического ружья. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Днем 8 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов в двух школьников, находившихся около гимназии.

По предварительным данным, дети бегали по крыше гаража, принадлежащего подозреваемому, из-за чего он начал стрельбу.

Медики констатировали у школьников касательные раны, им оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются.

Расследование инцидента ведется по статье «Хулиганство».

Ранее 8 июня сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по окнам средней школы №8 Челябинска, расположенной в центре города, на улице 3-го Интернационала. Ранен один школьник. Здание оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Стрельба по школе велась из соседнего дома — со второго или третьего этажа.

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