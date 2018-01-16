Устроивших поножовщину в пермской школе подростков арестовали на два месяца

Мотовилихинский райсуд Перми в среду удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения подросткам, устроившим поножовщину в школе N127. Об этом в среду, 17 января, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь прокуратуры Пермского края Юля Гайнанова .

«Их обоих арестовали на два месяца. Они будут находиться в лечебном учреждении до того момента, пока медики не скажут, что состояние их здоровья нормализовалось. После этого они будут конвоированы в СИЗО», — сказала она.

15 января двое молодых людей, бывший и нынешний ученики школы Мотовилихинского района Перми устроили там резню. Пострадали 14 школьников и учитель. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Следствие рассматривает две версии случившегося. Первая — драка между двумя 16-летними подростками, которых пытались разнять. Вторая — спланированное нападение на четвероклассников.

17 января сообщалось, что Росгвардия предложит правительству ужесточить требования к частным охранным организациям, которые оказывают услуги для государственных и муниципальных нужд, в том числе по охране школ.

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