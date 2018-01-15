Названы две версии резни в пермской школе

Следователи рассматривают две версии происшествия в пермской школе, при котором пострадали 15 человек. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает «Интерфакс».

Первая версия — драка между двумя 16-летними подростками, которых пытались разнять. Вторая — их спланированное нападение на четвероклассников.

По словам собеседника агентства, показания очевидцев и потерпевших говорят скорее в пользу второй версии.

Материалы по теме На ножах: что известно о резне в пермской школе В результате конфликта двух учеников пострадали 12 человек

На данный момент состояние детей не вызывает опасений, сказал главный врач Пермской краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов. Он сообщил, что десять человек находятся в его клинике, состояние семерых оценивается как средней степени тяжести, близкое к удовлетворительному. Двое ребят лежат в реанимации после операций, так как получили тяжелые травмы, но их жизни тоже ничего не угрожает.

Инцидент в школе Мотовилихинского района Перми произошел в понедельник после начала уроков. По первоначальной версии следствия, резне в школе предшествовала драка двух подростков на ножах. Ученики и педагоги пытались разнять их. В итоге пострадало 14 школьников и учитель. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!