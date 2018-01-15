Резне в пермской школе предшествовала драка двух подростков на ножах

ЧП в одной из пермских школ произошло из-за драки двоих подростков на ножах. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ученики и педагоги пытались разнять их, из-за чего и получили телесные повреждения.

«Подозреваемые задержаны, в ближайшее время их допросит следствие. Причина конфликта выясняется», — отметили в следственном комитете.

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Ранее сообщалось, что двое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии из-за ранения в область шеи — учитель и 16-летний школьник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь двух и более человек.

Отмечается, что двоих неизвестных с ножами впустили в здание через служебный вход во время занятий, из-за чего их не заметил охранник.

В школе включили пожарную тревогу, после чего педагоги вывели учеников с занятий. На место происшествия прибыли восемь бригад скорой помощи, был развернут оперативный штаб МЧС, который возглавил губернатор края Максим Решетников.

Видео: Ruptly



