Напавших на пермскую школу впустили через служебный вход

Напавшие на пермскую школу мужчины зашли через служебный вход, который им кто-то открыл изнутри. Об этом сообщили «59.ru» в региональном министерстве территориальной безопасности.

По этой причине девушка, стоявшая на посту охраны, не видела преступников. Нападение произошло после начала уроков, и большинство школьников находилось на занятиях.

Согласно последним данным, в результате нападения пострадали девять человек — восемь учеников и преподаватель. Двое из них — учитель и 16-летний подросток — находятся в тяжелом состоянии, обоих ранили в шею, сообщили в краевом Минздраве.

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«Часть детей убежала в расположенный рядом торговый центр, скорая провела осмотр на месте, — добавили в министерстве. — Остальные пострадавшие уже осмотрены врачами, обнаружены незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более человек. «Проводится осмотр места происшествия с участием следователей первого отдела по расследованию особо важных и наиболее опытных следователей-криминалистов с использованием высокотехнологичной криминалистической техники», — отметили в краевом управлении Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 15 января, на школу в Перми напали двое неизвестных мужчин, вооруженных ножами. В настоящее время они уже задержаны. Дети эвакуированы, занятия приостановлены.

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