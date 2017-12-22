Девятиклассник открыл стрельбу в школе на Дальнем Востоке

В Комсомольске-на-Амуре ученик устроил стрельбу на территории школы, сообщается на сайте регионального управления МВД.

«Девятиклассник вышел на крыльцо школы и выстрелил по вазонам из пистолета, внешне схожего с пневматическим. Несколько пуль рикошетом попали в троих семиклассников, находившихся в школьном дворе. В результате один из потерпевших получил гематомы», — отмечено в сообщении.

Полиция узнала об инциденте из публикаций в интернете, решается вопрос о квалификации произошедшего.

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В октябре 13-летний подросток принес в сыктывкарскую школу пневматический пистолет и ранил одноклассника в голову. Выстрел произошел во время игры с оружием.

Месяцем ранее ученик девятого класса школы в подмосковных Люберцах напал на учителя с кухонным топориком.

Затем подросток начал стрелять в классе из пневматики и взрывать петарды. Трое учеников выпрыгнули из окна, одна из школьниц получила перелом позвоночника. У педагога диагностировали черепно-мозговую травму. Подростку предъявили обвинение в хулиганстве и покушении на убийство.

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