Неизвестные в масках напали с ножами на пермскую школу

В Перми двое неизвестных в масках ворвались в школу, где ранили несколько детей и учителя, передает «Интерфакс» в понедельник, 15 января.

«Шесть пострадавших, всех забрала скорая помощь. Здесь работают восемь медицинских бригад скорой», — рассказали агентству в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона, уточнив, что среди пострадавших пятеро детей и один учитель.

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По данным РИА Новости от нападения пострадали восемь школьников и одна учительница. ТАСС сообщает о восьми пострадавших, не уточняя, кого именно ранили злоумышленники.

Пострадавших госпитализировали. Напавшие задержаны. Учеников разместили в спортзале. На место происшествия выехал губернатор края, развернут штаб МЧС, работают следователи.

«Там на первом этаже паника, люди лежат на полу с ранениями. Говорят, в школе пропускная система, и бандиты попасть туда не могли, нападали прямо на улице, нанося ножевые ранения», — сообщили очевидцы изданию «59.ру».

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