Уточнено число пострадавших при резне в пермской школе

В результате конфликта между учениками в одной из пермских школ пострадали 12 человек. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Пермскому краю.

«Сегодня около 10:20 в школе Мотовилихинского района Перми между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся образовательного учреждения, второй бывшим учеником школы, произошел конфликт с применением ножей, в результате которого резаные раны получили 11 несовершеннолетних и один учитель», — уточнили в пресс-службе.

Там же отметили, что один из подозреваемых, по предварительным данным, ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что резне в школе предшествовала драка двоих подростков на ножах. Ученики и педагоги пытали разнять их, из-за чего и получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за ранения в область шеи. Подозреваемые задержаны, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь двух или более человек.

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