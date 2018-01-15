Зачинщик резни в пермской школе начал резать сам себя

Один из зачинщиков драки с поножовщиной в пермской школе вел себя неадекватно и наносил себе увечья. Об этом рассказали порталу «59.ru» продавцы торгового центра ТЦ, куда пришли за помощью очевидцы нападения.

По словам собеседников издания, к ним прибежали 12-13 детей. Они рассказали, что драку устроили подростки лет 16-ти. Сначала они ранили учителя и напали на других учеников, затем один из зачинщиков драки начал себя резать.

Как сообщили в управлении МВД по Пермскому краю, драка произошла между бывшим и нынешним учениками школы. При этом один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере, кто именно, в ведомстве не уточнили.

Инцидент в школе Мотовилихинского района Перми произошел в понедельник, 15 января, после начала уроков. По версии следствия, резне в школе предшествовала драка двоих подростков на ножах. Ученики и педагоги пытались разнять их. В результате пострадало 11 школьников и учитель, двое из них — 16-летний подросток и преподаватель — находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Видео: Ruptly

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!