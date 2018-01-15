Опубликовано видео с места резни в пермской школе

Видео: Ruptly

В сети появилось видео, снятое возле школы в Перми, где девять человек пострадали в результате драки с ножами. Кадры публикует портал Ruptly. На них видно, как двое сотрудников спецслужб выводят из здания вместе с другими учениками одного из задержанных.

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Инцидент произошел утром в понедельник, 15 января, после начала уроков. Дети эвакуированы, занятия приостановлены. По данным краевого Минздрава, пострадали девять человек — восемь учеников и один учитель. Двое из них — подросток и преподаватель — получили ранения в шею и находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), резне в пермской школе предшествовала драка двух подростков на ножах. Пострадавшие пытались их разнять. Злоумышленники уже задержаны.

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