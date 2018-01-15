Четвероклассники стали случайными жертвами резни в пермской школе

Драка с ножами между подростками в пермской школе, в результате которой пострадали 15 человек, началась в коридоре и продолжилась в классе, где были десятилетние дети. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

«По предварительным данным, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре. Во время драки они ввалились в класс, где занимались четвероклассники», — уточнил собеседник агентства.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что один из участников драки, придя в школу, наврал охраннику, что учится здесь. «Женщина-охранник его записала и пустила в школу. А второй мальчик — действующий ученик, и у него был пропуск в школу», — пояснил он.

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По его словам, «мальчика отчислили из учебного заведения, по предварительным данным врачей, за проблемы с наркотиками и психикой.

Инцидент в школе Мотовилихинского района Перми произошел в понедельник, 15 января, после начала уроков. По версии следствия, резне в школе предшествовала драка двоих подростков на ножах. Ученики и педагоги пытались разнять их. В результате пострадало 15 школьников и учитель, двое из них — 16-летний подросток и преподаватель — находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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