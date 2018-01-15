В соцсетях отвергли версию нападения на школу из-за оскорбительного поста

Администрация паблика «Мемасы в массы» в соцсети «ВКонтакте» опровергла версию о том, что нападение на школу в Мотовилихинском районе Перми произошло из-за якобы оскорбительного поста в этом сообществе. Соответствующее сообщение в понедельник, 15 января, опубликовано в паблике.

«Пост и коммент [подозреваемого] были шуточные, чтоб раздувать скандал сначала полистайте группу, там много его комментов, даже мем с ним есть, который он сам просил сделать, наш паблик никак не связан со случившимся», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась версия о том, что один из зачинщиков резни в пермской школе напал на учеников и учителя из-за поста «С Новым 20!8 Годом псы» в том же сообществе «Мемасы в массы», который якобы показался ему оскорбительным.

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Ранее стало известно, что один из зачинщиков драки с поножовщиной в пермской школе вел себя неадекватно и наносил себе увечья. Об этом рассказали продавцы торгового центра, куда пришли за помощью очевидцы нападения. По словам продавцов, к ним прибежало 12-13 детей. Они рассказали, что драку устроили подростки лет 16. Сначала они ранили учителя и напали на других учеников, затем один из зачинщиков драки начал себя резать.

Как сообщили в управлении МВД по Пермскому краю, драка произошла между бывшим и нынешним учениками школы. При этом один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере, кто именно, в ведомстве не уточнили.

Инцидент в школе Мотовилихинского района Перми произошел в понедельник, 15 января, после начала уроков. По версии следствия, резне в школе предшествовала драка двоих подростков на ножах. Ученики и педагоги пытались разнять их. В результате пострадало 11 школьников и учитель, двое из них — 16-летний подросток и преподаватель — находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Видео: Ruptly

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