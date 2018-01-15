Очевидцы резни в пермской школе рассказали о намерениях вооруженных подростков

Вооруженные подростки устроили резню в пермской школе №127 намеренно, сообщают в сети многочисленные очевидцы ЧП. Таким образом они опровергают предварительную версию регионального управления Следственного комитета о том, что нападению, в результате которого пострадали как минимум 12 человек, предшествовала драка между преступниками.

«Не было драки. Два парня зашли в кабинет начального класса и начали наносить ножевые ранения учителю, дети стали кричать, сколько-то из них пострадало», — рассказала на thequestion.ru ученица школы Таня Першина.

«Это были два человека: Лев П. и его друг Александр. Один из них состоял на учете в психдиспансере. Они зашли в 4 "Б". В классе подумали, что это бывшие ученики. Они окружили учительницу и начали бить ее ножом. Потом они начали бить детей. Ученики уже хотели прыгать из окна», — рассказал на том же портале другой учащийся заведения Виктор Кириллов.

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Как сообщил «Комсомольской правде» ученик четвертого класса «Б», нападение произошло на уроке труда, который был третьим по счету. «Вдруг в класс вошли два больших парня. Они были в черных штанах и таких же черных кофтах, рты у них были закрыты темными масками, а на глазах — темные очки. В руках у каждого было по ножу. Я разглядел их оружие и сразу обратил внимание, что они взяли не простые ножи с кухни, а как будто профессиональные, охотничьи», — сказал он.

Часть школьников отправилась за помощью в поликлинику, другие — в ближайший торговый центр. Остальных эвакуировали из учебного заведения по пожарной тревоге. «В коридоре были капли крови. Все ужасно суетились и выгоняли детей из школы. (...) Я собралась домой, и ко мне подошел мужчина, спрашивал меня о произошедшем и рассказал, что в КИТе находятся дети, они все в крови. Школу оцепили пожарные и скорые, из окна на третьем этаже падало что-то черное», — рассказала очевидец события Алена Катаева.

В результате вооруженного нападения пострадали 11 детей и один учитель, они госпитализированы. По подозрению в атаке на школьников задержаны два подростка. По предварительным данным, один из молодых людей был учащимся школы, другой — ее выпускником. В пресс-службе краевого МВД сообщили, что один из подозреваемых состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В региональном управлении СКР заявили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство двух и более лиц.

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